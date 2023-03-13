Васюткина Онисья Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Осокина Марья
Отец ребёнка: Васюткинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1777
Сын: Васюткинъ Никита
Отец ребёнка: Васюткинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1779
Сын: Васюткинъ Лаврентий
Отец ребёнка: Васюткинъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васюткинъ Гаврила