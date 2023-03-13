Васюткинъ Гаврила
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Васюткинъ Кондратий
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Осокина Марья
Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Васюткинъ Никита
Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Васюткинъ Лаврентий
Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно