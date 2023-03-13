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Васюткинъ Гаврила

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Васюткинъ Кондратий

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Осокина Марья

Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Васюткинъ Никита

Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Васюткинъ Лаврентий

Мать ребёнка: Васюткина Онисья Харитонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюткина Онисья Харитонова

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