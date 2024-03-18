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Токарев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1956

Отец: Токарев Иван Тихонович

Мать: Токарева (Остапчук) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева (Стадниченко) Татьяна

Рождение ребёнка
03.08.1978

Сын: Токарев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна

Рождение ребёнка
06.12.1980

Дочь: Токарева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна

Рождение ребёнка
23.02.1984

Дочь: Токарева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна

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