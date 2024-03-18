Токарев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1978
Сын: Токарев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна
Рождение ребёнка
06.12.1980
Дочь: Токарева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна
Рождение ребёнка
23.02.1984
Дочь: Токарева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Токарева (Стадниченко) Татьяна