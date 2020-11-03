Шеин Лев Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеин Лев Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2020

Отец: Шеин Игорь Александрович

Мать: Шеина Юлиана Александровна

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