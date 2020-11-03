Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Шеин Лев Игоревич
Шеин Лев Игоревич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.2020
Пол
Мужской
Отец
Шеин Игорь Александрович
1998 г.р.
Мать
Шеина (Пылина) Юлиана Александровна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2020
Отец:
Шеин Игорь Александрович
Мать:
Шеина Юлиана Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия