Христофоров Тимофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХристофоров Тимофей

Христофоров Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христофорова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христофорова (Васильева) Василиса Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.