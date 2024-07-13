Христофоров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христофорова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христофорова (Васильева) Василиса Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно