Христофорова (Васильева) Василиса Тимофеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Христофорова (Васильева) Василиса Тимофеева

Место рождения

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христофоров Тимофей

Мать: не указана

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1883

Сын: Васильев (Егоров) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1887

Сын: Васильев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1890

Сын: Васильев Поликарп Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1891

Сын: Васильев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Васильев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Васильев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1900

Дочь: Васильева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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