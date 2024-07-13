Христофорова (Васильева) Василиса Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христофоров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1883
Сын: Васильев (Егоров) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
28.02.1887
Сын: Васильев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
19.02.1890
Сын: Васильев Поликарп Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
08.05.1891
Сын: Васильев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
06.01.1894
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
28.10.1895
Сын: Васильев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Рождение ребёнка
28.02.1900
Дочь: Васильева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Егорович-Георгиевич
Смерть
Неизвестно