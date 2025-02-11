(Огольцова) Варвара Дмитриева
женский, родилась 1846, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕфимия Кондратьева1823 г.р.
ОтецОгольцов Дмитрий Савельев1822 г.р.
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Место
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Рождение
1846
Отец: Огольцов Дмитрий Савельев
Мать: Ефимия Кондратьева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно