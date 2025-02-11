(Огольцова) Варвара Дмитриева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

(Огольцова) Варвара Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ефимия Кондратьева1823 г.р.
Отец
Огольцов Дмитрий Савельев1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Огольцов Дмитрий Савельев

Мать: Ефимия Кондратьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

90

Смерть
Неизвестно

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