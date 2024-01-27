Тымбай (Ермоленко) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермоленко Григорий
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Прилепко Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно