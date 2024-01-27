Тымбай (Ермоленко) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымбай (Ермоленко) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермоленко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Прилепко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Прилепко Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепко Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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