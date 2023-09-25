Муравьёв Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна

Рождение ребёнка
28.02.1971

Сын: Муравьёв Анатолий Романович

Мать ребёнка: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна

Рождение ребёнка
12.02.1974

Сын: Муравьёв Владимир Романович

Мать ребёнка: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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