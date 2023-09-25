Муравьёв Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1971
Сын: Муравьёв Анатолий Романович
Мать ребёнка: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна
Рождение ребёнка
12.02.1974
Сын: Муравьёв Владимир Романович
Мать ребёнка: Муравьёва (Вокуева) Светлана Максимовна
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
Неизвестно