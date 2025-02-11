Потешкин Семён Дмитриев
мужской, родился До 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Потешкина Афанасия МаксимоваДо 1854 г.р.
Дети
Потешкин Павел Семёнов23.06.1872 г.р.
(Потешкина) Марфа Семёнова04.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1872
Мать ребёнка: Потешкина Афанасия Максимова
Рождение ребёнка
04.07.1874
Дочь: (Потешкина) Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Потешкина Афанасия Максимова
Смерть
Неизвестно