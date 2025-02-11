Потешкин Семён Дмитриев До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкин Семён Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Потешкина Афанасия МаксимоваДо 1854 г.р.
Дети
Потешкин Павел Семёнов23.06.1872 г.р.
(Потешкина) Марфа Семёнова04.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потешкина Афанасия Максимова

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Потешкин Павел Семёнов

Мать ребёнка: Потешкина Афанасия Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.07.1874

Дочь: (Потешкина) Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Потешкина Афанасия Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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