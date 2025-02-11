Татьяна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Афонасьева) Пелагея Егоровна11.10.1897 г.р.
Афонасьев Илья Егорович20.07.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: (Афонасьева) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович

Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Афонасьев Илья Егорович

Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Афонасьев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович

Смерть
Неизвестно

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