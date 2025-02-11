Татьяна Степановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Афонасьева) Пелагея Егоровна11.10.1897 г.р.
Афонасьев Илья Егорович20.07.1913 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: (Афонасьева) Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович
Рождение ребёнка
20.07.1913
Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Афонасьев Михаил Егорович
Отец ребёнка: Афонасьев Егор Самуилович
Смерть
Неизвестно