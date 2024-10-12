Анна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Неонила Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Филиппов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно