Анна Евдокимовна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Евдокимовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Петрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Неонила Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Петрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Филиппов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Петрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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