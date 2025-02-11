(Дашкина) Акилина Ермолаева 08.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дашкина) Акилина Ермолаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.06.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.09.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов1851 г.р.
Мать
Конакова (Кистанова) Ирина Матвеевна01.05.1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896

Отец: Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов

Мать: Конакова (Кистанова) Ирина Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.09.1896
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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