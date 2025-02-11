(Дашкина) Акилина Ермолаева
женский, родилась 08.06.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.09.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьКонакова (Кистанова) Ирина Матвеевна01.05.1852 г.р.
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Рождение
08.06.1896
Отец: Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.09.1896
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область