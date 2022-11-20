Родион Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иван Андреев
ИВ-1748 Родион 8 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Родион 8 ИВ-1751 ---, 1752 Родиона нет ИВ-1753 Иродион 7 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Родиона нет ИВ-1757 Иродион 15 ИВ-1753 Иродион 7 ИВ-1753 Иродио... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
10.11.1762
Жена: Степанида Семёнова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1762 10.11.1762 Той вотчины деревни Урвихина крестьянин отрок Родион Иванов Той вотчины деревни Крутца с крестьянкой Семёновой дочерью Васильева девкой Стефанидой первым браком
Смерть
Неизвестно