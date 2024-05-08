Клюшева -- Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Клюшев Иван Петрович
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
1876 в поручит
Рождение ребёнка
24.09.1859
Дочь: Клюшева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1861
Дочь: Клюшева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1861
Дочь: Клюшева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно