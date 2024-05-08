Клюшева -- Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева -- Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Клюшев Иван Петрович

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Клюшев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Клюшев Евфим Петрович

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1876 в поручит
Рождение ребёнка
24.09.1859

Дочь: Клюшева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1861

Дочь: Клюшева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1861

Дочь: Клюшева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Клюшев Петр Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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