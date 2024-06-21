Коротких Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.05.1944
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляшина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляшина Людмила Алексеевна
Смерть
2008