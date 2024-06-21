Коротких Юрий Владимирович 14.05.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротких Юрий Владимирович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

14.05.1944

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1944

Отец: Коротких Владимир Николаевич

Мать: Коротких (Староверова) Зинаида Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляшина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляшина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляшина Людмила Алексеевна

Смерть
2008

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