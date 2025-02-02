Мацнева (Локтионова) Елена Алексеевна 18.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Мацнева (Локтионова) Елена Алексеевна

Автор
АМ
Мацнев А.

женский, родилась 18.10.1977, Россия

Отец
Локтионов Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Локтионова (Пупкова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мацнев Алексей Александрович02.09.1995 г.р.
Мацнева (Мацнева) Софья Александровна25.03.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1977

Отец: Локтионов Алексей Иванович

Мать: Локтионова (Пупкова) Александра Павловна

Россия

Рождение ребёнка
02.09.1995

Сын: Мацнев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Мацнев Александр Филиппович

Рождение ребёнка
25.03.2002

Дочь: Мацнева (Мацнева) Софья Александровна

Отец ребёнка: Мацнев Александр Филиппович

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