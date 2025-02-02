Мацнева (Локтионова) Елена Алексеевна
женский, родилась 18.10.1977, Россия
ОтецЛоктионов Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
МатьЛоктионова (Пупкова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мацнев Алексей Александрович02.09.1995 г.р.
Мацнева (Мацнева) Софья Александровна25.03.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1977
Россия
Рождение ребёнка
02.09.1995
Сын: Мацнев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Мацнев Александр Филиппович
Рождение ребёнка
25.03.2002
Дочь: Мацнева (Мацнева) Софья Александровна
Отец ребёнка: Мацнев Александр Филиппович