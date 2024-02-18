Третьякова (Лондаренко) Наталья
Место рожденияс.Меловатка, Жирновский р-он, Волгоградская облать, Россия
Дата рождения10.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков Владимир
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1970
Сын: Третьяков Олег
Отец ребёнка: Третьяков Владимир
Рождение ребёнка
01.08.1978
Дочь: Гудкова (Третьякова) Арина
Отец ребёнка: Третьяков Владимир