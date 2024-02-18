Третьякова (Лондаренко) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Лондаренко) Наталья

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Место рождения

с.Меловатка, Жирновский р-он, Волгоградская облать, Россия

Дата рождения

10.10.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Владимир

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1970

Сын: Третьяков Олег

Отец ребёнка: Третьяков Владимир

Рождение ребёнка
01.08.1978

Дочь: Гудкова (Третьякова) Арина

Отец ребёнка: Третьяков Владимир

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