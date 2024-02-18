Третьяков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Владимир

Третьяков Владимир

Место рождения

с.Ново-Бахметьевка, Жирновский район, Волгоградская область, Россия

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Третьяков Николай

Мать: Третьякова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Лондаренко) Наталья

Рождение ребёнка
29.08.1970

Сын: Третьяков Олег

Мать ребёнка: Третьякова (Лондаренко) Наталья

Рождение ребёнка
01.08.1978

Дочь: Гудкова (Третьякова) Арина

Мать ребёнка: Третьякова (Лондаренко) Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.