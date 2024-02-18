Третьяков Владимир
Место рожденияс.Ново-Бахметьевка, Жирновский район, Волгоградская область, Россия
Дата рождения1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Третьяков Николай
Мать: Третьякова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1970
Сын: Третьяков Олег
Мать ребёнка: Третьякова (Лондаренко) Наталья
Рождение ребёнка
01.08.1978
Дочь: Гудкова (Третьякова) Арина
Мать ребёнка: Третьякова (Лондаренко) Наталья