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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гордеева Варвара Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куприянов Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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