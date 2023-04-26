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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гордеева Варвара Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Куприянов Виктор Герасимович
Отец ребёнка: Куприянов Герасим Киприанович
Смерть
Неизвестно