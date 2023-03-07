Куприянов Герасим Киприанович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти25.02.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Куприянова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гордеева Варвара Куприянова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Куприянов Виктор Герасимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
25.02.1874