Куприянов Герасим Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Герасим Киприанович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

25.02.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Куприянова

Мать ребёнка: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гордеева Варвара Куприянова

Мать ребёнка: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куприянов Виктор Герасимович

Мать ребёнка: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
25.02.1874
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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