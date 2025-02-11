(Земцова) Анна Сергеева
женский, родилась 04.12.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗемцов Сергей Петров1853 г.р.
МатьЗемцова (Земцова) Анисья Трофимова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
06.12.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно