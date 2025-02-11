(Земцова) Анна Сергеева 04.12.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Земцова) Анна Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.12.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Земцов Сергей Петров1853 г.р.
Мать
Земцова (Земцова) Анисья Трофимова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876

Отец: Земцов Сергей Петров

Мать: Земцова (Земцова) Анисья Трофимова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
06.12.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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