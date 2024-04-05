Листова (Листова) Евфимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листова (Листова) Евфимия Федотовна

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листов Феофил Антонович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Беляева (Листова) Акилина Феофиловна

Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Листов Никифор Феофилович

Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Листов Вавило Феофилович

Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Листова Параскева Феофиловна

Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1764

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