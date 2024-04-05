Листова (Листова) Евфимия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Беляева (Листова) Акилина Феофиловна
Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Листов Никифор Феофилович
Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Листова Параскева Феофиловна
Отец ребёнка: Листов Феофил Антонович
Смерть
1764