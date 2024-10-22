Чернопятова (Щитова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернопятова (Щитова) Елена

Чернопятова (Щитова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Щитов Ксенофонт Федорович

Мать: Щитова Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1898

Сын: Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Чернопятов Петр Иванович

Отец ребёнка: Чернопятов Иван Панкратьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Чернопятов Иван Панкратьевич

Бракосочетание
?.04.1912

Муж: Чернопятов Иван Панкратьевич

№156
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.