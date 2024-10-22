Чернопятова (Щитова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1898
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1905
Отец ребёнка: Чернопятов Иван Панкратьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Чернопятов Иван Панкратьевич
Бракосочетание
?.04.1912
№156
Смерть
Неизвестно