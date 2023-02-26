Федунова Соломонида Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федунова Соломонида Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

20.10.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федунов Иван Петров

Рождение ребёнка
20.04.1834

Дочь: (Федунова) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.10.1840
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от венерической болезни

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