Федунова Соломонида Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти20.10.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
20.04.1834
Дочь: (Федунова) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Смерть
20.10.1840
Причина смерти: от венерической болезни