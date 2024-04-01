Харламова (Сивкова) Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.1836
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Прокопьева Марфа Васильева
Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Рождение ребёнка
29.08.1849
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев
Смерть
Неизвестно