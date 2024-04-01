Харламова (Сивкова) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Сивкова) Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивков Федор Казак Р. Медвежьего Васильев

Мать: Сивкова Гликерья Васильева

Бракосочетание
03.07.1836

Муж: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Харламов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Прокопьева Марфа Васильева

Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Харламов Даниил Васильев

Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Рождение ребёнка
29.08.1849

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Осип Васильев

Отец ребёнка: Харламов Василий Казак Р. Ганькина Михеев

Смерть
Неизвестно
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