(Симеонова) Прасковья Симеоновна 1739 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Симеонова) Прасковья Симеоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1751 ст.

Муж: Стефанов Родион Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Стефанов Павел Родионович

Отец ребёнка: Стефанов Родион Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Стефанов Василий Родионович

Отец ребёнка: Стефанов Родион Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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