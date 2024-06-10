(Симеонова) Прасковья Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1751 ст.
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Стефанов Павел Родионович
Отец ребёнка: Стефанов Родион Стефанович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Стефанов Василий Родионович
Отец ребёнка: Стефанов Родион Стефанович
Смерть
Неизвестно