Хамгоков Мухадин Кубатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1938
Дата смерти28.12.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938
Отец: Хамгоков Кубат
Рождение ребёнка
24.12.1965
Дочь: Казиева-Хамгокова Мадина Мухадиновна
Мать ребёнка: Бекулова Елена Башировна
Рождение ребёнка
09.01.1968
Дочь: Эльтухова-Хамгокова Марина Мухадиновна
Мать ребёнка: Бекулова Елена Башировна
Рождение ребёнка
16.01.1970
Дочь: Карданова-Хамгокова Чаниуат Мухадиновна
Мать ребёнка: Бекулова Елена Башировна
Рождение ребёнка
02.02.1973
Сын: Хамгоков Беслан Мухадинович
Мать ребёнка: Бекулова Елена Башировна
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Хамгокова Залина Мухадиновна
Мать ребёнка: Бекулова Елена Башировна
Смерть
28.12.1992