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Кузьма Егоров

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.10.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1794

Отец: Егор Макаров

Мать: Евдокия Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1794 29.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Егора Макарова жена АГАФЬЯ (ОШИБКА, НАДО ЕВДОКИЯ) Иванова родила сына Козму, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Горки крестьянско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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