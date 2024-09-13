Кузьма Егоров
Место рождения
Дата рождения29.10.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1794
Отец: Егор Макаров
Мать: Евдокия Иванова
МК-1794 29.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Егора Макарова жена АГАФЬЯ (ОШИБКА, НАДО ЕВДОКИЯ) Иванова родила сына Козму, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Горки крестьянско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно