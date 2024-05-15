Абрамова Елизавета Николаевна 02.08.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

?.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Абрамов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.10.1970

Сын: Абрамов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Абрамов Александр Алексеевич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Смерть
?.07.1993

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