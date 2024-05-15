Абрамова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смерти?.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Абрамов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.10.1970
Сын: Абрамов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Абрамов Александр Алексеевич
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Смерть
?.07.1993