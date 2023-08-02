Пругло Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1897
Рождение ребёнка
09.06.1897
Дочь: (Пругло) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Пругло Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно