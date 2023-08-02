Пругло Гликерия Ивановна Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пругло Гликерия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1897

Муж: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
09.06.1897

Дочь: (Пругло) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Пругло Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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