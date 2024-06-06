Дьяконенко Ксения Евстафьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьяконенко Ксения Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дяконенко Петр Макарович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дьяконенко Анна Петровна

Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дьяконенко София Петровна

Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1875

Дочь: Дяконенко Варвара Петровна

Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1878

Дочь: Дьяконенко Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область

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