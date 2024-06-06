Дьяконенко Ксения Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дьяконенко Анна Петровна
Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дьяконенко София Петровна
Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович
Рождение ребёнка
01.12.1875
Дочь: Дяконенко Варвара Петровна
Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович
Рождение ребёнка
26.09.1878
Дочь: Дьяконенко Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Дяконенко Петр Макарович
Смерть
Неизвестно