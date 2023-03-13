Кошелева Орина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кошелева) Марфа
Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Кошелева) Агафья
Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кошелевъ Дорофей
Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кошелевъ Григорий
Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ