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Кошелева Орина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелевъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кошелева) Марфа

Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Кошелева) Агафья

Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кошелевъ Дорофей

Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кошелевъ Григорий

Отец ребёнка: Кошелевъ Евдокимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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