Кошелевъ Евдокимъ
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кошелевъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кошелевъ Дорофей
Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кошелевъ Григорий
Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Орина Макарова