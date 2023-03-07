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Кошелевъ Евдокимъ

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кошелевъ Тихонъ

Мать: Кошелева Агрофена Осипова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кошелевъ Дорофей

Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кошелевъ Григорий

Мать ребёнка: Кошелева Орина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Орина Макарова

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