Боталова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Боталов Тимофей Егорович
Бракосочетание
28.02.1783
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1784
Дочь: Баяндина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Дмитриевич
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Баяндина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно