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Боталова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Боталов Тимофей Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1783

Муж: Баяндин Иван Дмитриевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1784

Дочь: Баяндина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Дмитриевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Баяндина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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