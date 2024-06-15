Некрасова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1882
Дочь: (Некрасова) Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1885
Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Некрасов-Большаков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1892
Сын: Некрасов-Большаков Семен Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1892
Сын: Некрасов-Большаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно