Некрасова Анна Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1882

Дочь: (Некрасова) Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1885

Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Некрасов-Большаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1892

Сын: Некрасов-Большаков Семен Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1892

Сын: Некрасов-Большаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Иван Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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