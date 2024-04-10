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Уседин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уседин Василий Семенович

Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уседин Иван Семенович

Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уседина (Шарова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Уседина Олимпиада Семеновна

Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Уседин Осип Семенович

Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна

Смерть
1872

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