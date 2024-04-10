Уседин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уседина (Шарова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Уседина Олимпиада Семеновна
Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Омеличева (Уседина) Федосья Михайловна
Смерть
1872