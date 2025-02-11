Фёкла Романова
женский, родилась 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина Архипова1825 г.р.
ОтецРоман Астафьев1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Роман Астафьев
Мать: Екатерина Архипова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно