Фёкла Романова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёкла Романова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина Архипова1825 г.р.
Отец
Роман Астафьев1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Роман Астафьев

Мать: Екатерина Архипова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
Неизвестно

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