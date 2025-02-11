Dowhaniuk (Rosychuk) Kate
женский, родилась 1919, Smoky Lake, Alberta, Canada
умерла 20.03.2006, Edmonton, Alberta, Canada
Мать(Huculak) Katerena?.03.1888 г.р.
ОтецРосийчук Гаврила Леонтьевич28.03.1883 г.р.
Супруги
Dowhaniuk John1922 г.р.
Дети
Dowhaniuk Elmer RichardНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Росийчук Гаврила Леонтьевич
Мать: (Huculak) Katerena
Smoky Lake, Alberta, Canada
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dowhaniuk John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Dowhaniuk John
Место жительства
01.06.1931
Смерть
20.03.2006
Edmonton, Alberta, Canada
Похороны
2006
Edmonton, Alberta, Canada