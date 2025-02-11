Dowhaniuk (Rosychuk) Kate 1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Dowhaniuk (Rosychuk) Kate

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1919, Smoky Lake, Alberta, Canada

умерла 20.03.2006, Edmonton, Alberta, Canada

Мать
(Huculak) Katerena?.03.1888 г.р.
Отец
Росийчук Гаврила Леонтьевич28.03.1883 г.р.
Супруги
Dowhaniuk John1922 г.р.
Дети
Dowhaniuk Elmer RichardНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Росийчук Гаврила Леонтьевич

Мать: (Huculak) Katerena

Smoky Lake, Alberta, Canada

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dowhaniuk John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dowhaniuk Elmer Richard

Отец ребёнка: Dowhaniuk John

Место жительства
01.06.1931

Смерть
20.03.2006
Edmonton, Alberta, Canada

Похороны
2006
Edmonton, Alberta, Canada

Evergreen Memorial Gardens

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