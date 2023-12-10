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Мясников Игнат Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Дочь: Мясникова Мария Игнатева

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69
Упоминание
12.02.1890 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1893 ст.

Дочь: Мясникова Александра Игнатева

Мать ребёнка: Мясникова Анна Андреева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 147
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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