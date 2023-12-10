Мясников Игнат Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Дочь: Мясникова Мария Игнатева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69
Упоминание
12.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
03.10.1893 ст.
Дочь: Мясникова Александра Игнатева
Мать ребёнка: Мясникова Анна Андреева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 147
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно