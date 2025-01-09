Колпаков Иван Прохорович
мужской, родился Около 1815, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецКолпаков Прохор НиколаевичОколо 1784 г.р.
МатьКолпакова ЛукерьяОколо 1786 г.р.
Супруги
Колпакова (Лочива) Анна ЗахаровнаОколо 1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Колпаков Прохор Николаевич
Мать: Колпакова Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1833 ст.
Смерть
После 1834