Колпаков Иван Прохорович Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Колпаков Иван Прохорович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1815, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Колпаков Прохор НиколаевичОколо 1784 г.р.
Мать
Колпакова ЛукерьяОколо 1786 г.р.
Супруги
Колпакова (Лочива) Анна ЗахаровнаОколо 1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Колпаков Прохор Николаевич

Мать: Колпакова Лукерья

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.11.1833 ст.

Жена: Колпакова (Лочива) Анна Захаровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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