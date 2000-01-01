Никтка Планкин Никита Афонасьев Микитка Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Планка (Плакилка)
Мать: Парава Кафтаева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Увар Никитин Чювайка Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Сергей Никитин Учай Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Трофим Никитин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно