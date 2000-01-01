Никтка Планкин Никита Афонасьев Микитка Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никтка Планкин Никита Афонасьев Микитка Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Планка (Плакилка)

Мать: Парава Кафтаева

Рождение ребёнка
1725

Сын: Увар Никитин Чювайка Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Сергей Никитин Учай Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Трофим Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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