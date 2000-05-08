Reckon Herman
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1925
Дата смерти08.05.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925
Отец: Reckon Harry
Мать: Reckon Minke
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.2000