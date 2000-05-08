Reckon Herman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reckon Herman

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1925

Дата смерти

08.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925

Отец: Reckon Harry

Мать: Reckon Minke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.2000
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