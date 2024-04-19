Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Титов Василий
Титов Василий
Написать автору
Древо
Место рождения
д. Костина Ярославский уезд
Дата рождения
17.03.1890 ст.
Дата смерти
13.06.1890 ст.
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Титова) Пелагея
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890 ст.
Отец:
?
Мать:
Пелагея
д. Костина Ярославский уезд
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Марина Алексеевна Титова
Смерть
13.06.1890 ст.
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия