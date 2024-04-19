Титов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Василий

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

17.03.1890 ст.

Дата смерти

13.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890 ст.

Отец: ?

Мать: Пелагея

д. Костина Ярославский уезд
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Марина Алексеевна Титова
Смерть
13.06.1890 ст.
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