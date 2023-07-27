Денисов Юрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Юрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Федор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1960

Дочь: Воинкова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Денисова Валентина Афанасьевна

г. Миргород
Рождение ребёнка
04.11.1962

Дочь: Ральченко Галина

Мать ребёнка: Денисова Валентина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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