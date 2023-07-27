Денисов Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1960
Дочь: Воинкова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Денисова Валентина Афанасьевна
г. Миргород
Рождение ребёнка
04.11.1962
Дочь: Ральченко Галина
Мать ребёнка: Денисова Валентина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно