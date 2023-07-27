Денисова (Андриевская) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриевский Афанасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.09.1960
Дочь: Воинкова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Денисов Юрий Федорович
г. Миргород
Рождение ребёнка
04.11.1962
Дочь: Ральченко Галина
Отец ребёнка: Денисов Юрий Федорович
Смерть
Неизвестно