Денисова (Андриевская) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Андриевская) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андриевский Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.09.1960

Дочь: Воинкова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Денисов Юрий Федорович

г. Миргород
Рождение ребёнка
04.11.1962

Дочь: Ральченко Галина

Отец ребёнка: Денисов Юрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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