Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

06.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Тарабрин Илья Степанович

Отец ребёнка: Тарабрин Степан Тимофеевич

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1879

Дочь: Феодора Степановна

Отец ребёнка: Тарабрин Степан Тимофеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Степан Тимофеевич

Смерть
06.04.1893
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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