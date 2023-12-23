Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти06.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1875
Отец ребёнка: Тарабрин Степан Тимофеевич
Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1879
Дочь: Феодора Степановна
Отец ребёнка: Тарабрин Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1893