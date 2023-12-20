Тарабрин Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрин Степан Тимофеевич

Тарабрин Степан Тимофеевич

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.11.1843

Дата смерти

25.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1843

Отец: Тарабрин Тимофей Гаврилович

Мать: Тарабрина Авдотья Яковлевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Тарабрин Илья Степанович

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1879

Дочь: (Тарабрина) Феодора Степановна

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.08.1892
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.