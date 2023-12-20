Тарабрин Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1843
Дата смерти25.08.1892
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1875
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)
Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1879
Дочь: (Тарабрина) Феодора Степановна
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Георгиевна (Егоровна)
Смерть
25.08.1892