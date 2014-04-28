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Лапина Екатерина Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

28.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1949

Сын: Лапин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1954

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1958

Сын: Лапин Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1968

Сын: Лапин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Николай Андреевич

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.04.2014
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