Лапина Екатерина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1926
Дата смерти28.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1949
Сын: Лапин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1954
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1958
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1968
Сын: Лапин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.04.2014