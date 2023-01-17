Чайкина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Чайкин Даниил Никитич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Устина Даниловна
Отец ребёнка: Чайкин Даниил Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно